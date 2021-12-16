Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu mu? Biletler satışta!

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19 Aralık Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor.



Fenerbahçe Beşiktaş bilet satış takvimi şöyle gerçekleşecek:



16.12.2021 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci Üyelerine (1 adet bilet)



17.12.2021 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Taraftar Kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine (1 adet bilet)



18.12.2021 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla genel satış



Satışlar sadece passo.com.tr üzerinden yapılacak.



Bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:



MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ ₺110,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK ₺155,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK ₺175,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK ₺200,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK ₺215,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK ₺240,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK ₺275,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK ₺335,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK ₺385,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK ₺470,00

MARATON ALT E BLOK ₺570,00

FENERIUM ALT AVİS E BLOK ₺630,00