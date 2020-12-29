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Basketbol
AA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL! Euroleague'de 17. maç haftası...

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Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL! Euroleague'de 17. maç haftası...
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımını mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe Beko, ASVEL'i de yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan ASVEL ise 16. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Bekonun konuğu ASVEL Euroleaguede 17. maç haftası...

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