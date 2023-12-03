×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko'dan Yam Madar açıklaması! "Kısmi görme kaybı..."

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Yam Madar#Türkiye Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Bekodan Yam Madar açıklaması Kısmi görme kaybı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 13:27

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet maçında kaşına isabet eden bir bozuk para nedeniyle karşılaşma sonrasında İsrailli basketbolcu Yam Madar'da kısmi görme kaybı şikayeti oluştuğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şöyle;

"Bilindiği üzere Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko’nun 2 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında, ev sahibi takım tribünlerinden atılan çok sayıda cisimden bir tanesi sporcumuz Yam Madar’ın kafasına isabet etmiştir. Bu bölümde soyunma odasına gitmek durumunda kalan oyuncumuz, sağlık ekibimizin müdahalesi ve kendisinin bu yöndeki yoğun isteği sonrasında karşılaşmanın ikinci yarısına devam etmiştir. Karşılaşma sonrasında sporcumuzda kısmi görme kaybı şikayeti oluşmuştur. Yam Madar’ın durumu, yapılacak ileri tetkikler sonucunda netleşecektir. Oyuncumuz Yam Madar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bir basketbol maçında yaşanan tüm bu olaylardan hareketle; Maçın her anında edilen küfürler bir yana tribünlerden atılan sayısız cisimle de sahadaki tüm bireylerin sağlığını tehdit eden bir ortam oluşmuştur. Bu ortamı oluşturanları ve bunun bir sporcumuzun yaralanmasına sebebiyet verecek noktaya gelmesine rağmen mücadeleyi devam ettiren müsabaka görevlilerini kınıyoruz. Asıl ve birincil sorumluluğu, spor alanlarında bu yaşananların hiçbir şekilde olmamasını, oluşması halinde ise ivedilikle son bulmasını sağlamak olan, başta Türkiye Basketbol Federasyonu olmak üzere tüm kişi ve kurumlardan; Bu ortama sebebiyet veren şahıs ve şahısların tespit edilip gereken cezaların verilmesini, Benzer utanç verici olayların tekrar etmemesi için en sert tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını bekliyoruz."

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Yam Madar#Türkiye Basketbol Süper Ligi

BAKMADAN GEÇME!