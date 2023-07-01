×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko'dan Sloukas'a 'altın' teklif!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe Beko#Kostas Sloukas
Fenerbahçe Bekodan Sloukasa altın teklif
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 07:00

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Kostas Sloukas’ı yeniden renklerine bağlamak için harekete geçti.

Haberin Devamı

Yunan basınında yer bulan habere göre sarı lacivertliler, Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Sloukas’a 2 yıllığına 4 milyon Euro teklif etti. Halen İtalya’nın Sardunya Adası’nda tatil yapan 33 yaşındaki oyun kurucu, önümüzdeki hafta Atina’ya gelip Olympiakos yöneticileriyle görüştükten sonra bu teklife cevap vereceğini söyledi. ‘Altın teklif’ ve ‘Gidiyor mu?’ şeklinde başlıkların kullanıldığı Yunan medyasında, Sloukas’ın, Olimpiakos’un koçu Georgios Bartzokas ile arasının pek iyi olmadığı, buna karşın Fenerbahçe Beko’nun teknik patronu Dimitris İtoudis ile ilişkilerinin çok iyi olduğu vurgulandı.

VESELY İLE TATİL YAPIYOR

Haberlerde ayrıca, Kostas Sloukas’ın Sardunya’da yine eski Fenerbahçeli Jan Vesely ile birlikte tatil yapmasına da dikkat çekildi.

Haberin Devamı

2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giyen Kostas Sloukas, 1 THY Euroleague ve 3’er defa da Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları kazandı.

2020'DE OLYMPIAKOS'A GERİ DÖNDÜ

2020 yılında Olympiakos’a geri dönen tecrübeli oyuncu, geride bıraktığımız sezon final oynadıkları THY Euroleague’de forma giydiği 34 karşılaşmada 11 sayı, 2.4 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları elde etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe Beko#Kostas Sloukas

BAKMADAN GEÇME!

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var?

#Gemi Enkazı
Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası