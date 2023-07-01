Fenerbahçe Beko'dan Sloukas'a 'altın' teklif!

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Yunan basınında yer bulan habere göre sarı lacivertliler, Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Sloukas’a 2 yıllığına 4 milyon Euro teklif etti. Halen İtalya’nın Sardunya Adası’nda tatil yapan 33 yaşındaki oyun kurucu, önümüzdeki hafta Atina’ya gelip Olympiakos yöneticileriyle görüştükten sonra bu teklife cevap vereceğini söyledi. ‘Altın teklif’ ve ‘Gidiyor mu?’ şeklinde başlıkların kullanıldığı Yunan medyasında, Sloukas’ın, Olimpiakos’un koçu Georgios Bartzokas ile arasının pek iyi olmadığı, buna karşın Fenerbahçe Beko’nun teknik patronu Dimitris İtoudis ile ilişkilerinin çok iyi olduğu vurgulandı.

VESELY İLE TATİL YAPIYOR

Haberlerde ayrıca, Kostas Sloukas’ın Sardunya’da yine eski Fenerbahçeli Jan Vesely ile birlikte tatil yapmasına da dikkat çekildi.

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2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giyen Kostas Sloukas, 1 THY Euroleague ve 3’er defa da Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları kazandı.

2020'DE OLYMPIAKOS'A GERİ DÖNDÜ

2020 yılında Olympiakos’a geri dönen tecrübeli oyuncu, geride bıraktığımız sezon final oynadıkları THY Euroleague’de forma giydiği 34 karşılaşmada 11 sayı, 2.4 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları elde etti.