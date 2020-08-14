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Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 17:22,Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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Fenerbahçe Beko'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon çalışmalarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası'nda devam ediyor.

Fenerbahçe Beko malzemecisinden Obradovic'e jest! Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko'yu sezon açılışında yalnız bırakmadı. Efsane isim, İstanbul'a gelerek tüm takımla vedalaşırken takım malzemeci Erkan Karaca tarafından da böyle uğurlandı.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon hazırlıklarına 7 Ağustos'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaptığı antrenmanla başlayan sarı-lacivertli takım, çalışmalarının İstanbul etabının ardından hafta başında Topuk Yaylası'nda kampa girdi.

Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde her gün çift antrenman gerçekleştiren takım, 16 Ağustos Pazar günü yapacağı çalışmaların ardından İstanbul'a dönecek.

 

Fenerbahçe Bekoda yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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