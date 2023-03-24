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Canlı skor: Fenerbahçe Beko - Zalgris Kaunas basket maçı

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#Zalgris#Fenerbahçe Beko#Basketbol
Canlı skor: Fenerbahçe Beko - Zalgris Kaunas basket maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 10:46

THY Avrupa Ligi'nde 5'inci sırada bulunan Fenerbahçe Beko, 8'inci sıradaki Zalgris ile mücadele ediyor.

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Fenerbahçe Beko, Zalgris Kaunas karşısında 13'üncü galibiyetini alabilmek için parkeye çıktı.

Maçta ikinci çeyrek oynanıyor

Fenerbahçe Beko 27-22 Zalgris Kaunas

Daha önce Zalgris Kaunas karşısında 8 kez mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, evinde oynayacağı bu karşılaşmanın avantajını kullanmaya çalışacak. 

FENERBAHÇE BEKO ZALGRİS KAUNAS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 30'uncu Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Zalgris Kaunas'ı konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayan mücadele, S Sport üzerinden canlı izlenebiliyor.

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#Zalgris#Fenerbahçe Beko#Basketbol

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