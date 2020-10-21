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Basketbol
AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 11:03 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Yunanistan deplasmanında! Rakip Panathinaikos OPAP...

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Fenerbahçe Beko, Yunanistan deplasmanında! Rakip Panathinaikos OPAP...
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Basketbol THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'ın konuğu olacak.

Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova ve Bayern Münih karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Organizasyondaki ilk maçında Khimki'yi yenen Panathinaikos ise son 2 karşılaşmada Olympiakos ve Barcelona'ya mağlup oldu.

Yunan ekibinin Asvel ile karşılaşacağı mücadele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynanmadı.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 9 maçın 7'sini Fenerbahçe Beko, ikisini ise Panathinaikos kazandı.

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- Avrupa kupalarında 542. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 542. maçına Panathinaikos karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 541 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 231'ini ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 339 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet ve 140 mağlubiyet yaşadı.

 

Fenerbahçe Beko, Yunanistan deplasmanında Rakip Panathinaikos OPAP...

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