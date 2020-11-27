Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı sporseverlerin gündemindeki karşılaşma olmaya devam ediyor. Parkede önemli bir mücadeleye çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol takımı Valencia Basket ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE BEKO VALENCİA BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nin 11. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Valencia Basket ile karşılaşacak. 27 Kasım Cuma günü saat 20.45'te oynanacak mücadele Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

YENİ TRANSFERDEN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe Kulübü, yeni transfer Alex Perez'in idmanda sakatlandığını duyurdu.



Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;



"Yeni transferimiz Alex Perez, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanımızda sakatlık yaşayarak antrenmanımızı yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.



Takım Doktorumuz Ahmet Kulduk’un oyuncumuzun sağlık durumuyla ilgili açıklaması şu şekildedir:



Sporcumuz, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR’ında gastrocnemius evre bir yaralanması tespit edilmiştir. Tedavi süreci başlatılan Alex Perez’in takım idmanlarına dahil olma süresinin yaklaşık iki hafta olmasını öngörüyoruz."