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Fenerbahçe Beko sahasında hata yapmadı

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#Fenerbahçe Beko#Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket#Basketbol
Fenerbahçe Beko sahasında hata yapmadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 22:24

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-72 mağlup etti

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu 26. haftanın açılış maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i konuk etti.

Sarı lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleden 79-72 galip ayrıldı. Başantrenör Dimitris Itoudis, iki teknik faulle soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe Beko mücadeleye Şehmus Hazer, Dyshawn Pierre, Tonye Jekiri, Tyler Dorsey ve Nigel Hayes-Davis beşiyle başladı.

Hava atışı sonrasında hücum hakkını kazanan konuk ekip Johnathan Hamilton’la maçtaki ilk isabeti buldu. Dorsey ve Nigel’ın 5-0’lık serisiyle skoru 5-2’ye taşıyan Fenerbahçe Beko, rahat bir oyun sergilediği rakibi karşısında skor üstünlüğünü de korudu. (8-4) Devam eden bölümde Rathan’la üretken olan misafir takım skoru 10-7’ye getirdi. Farkın 5 sayıya kadar çıktığı çeyrekte Rogkavopoulos ve Rathan’la farkı eriten Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket farkı 1 sayıya indirdi. (12-11) Son 1 dakikalık bölümü oldukça çekişmeli devam eden çeyrek sonunda skor da 18-18’de eşitlendi.

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Maçın ikinci çeyreğinde ilk isabet Muhammed Doğan Şenli’den geldi. (18-20) Rakibin, Rogkavopoulos ve Ayberk Olmaz ikilisiyle 20-24’ü bulduğu bölümde Fenerbahçe Beko molaya gitti. Moladan Melih Mahmutoğlu ve Johnathan Motley’in basketleriyle dönen Fenerbahçe Beko skora denge getirdi. (24-24) Çeyreğin devamında Harrison ve Rathan’la bir ritim bulan konuk ekip 28-34’lük üstünlüğü yakaladı. Melih Mahmutoğlu’nun 3 sayı çizgisinin dışından bulduğu isabetle maçın içinde kalan Fenerbahçe Beko skoru 31-34’e getirdi. Çeyrekte son 1 dakikayı suskun geçen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 31-38 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe 4-0’lık seriyle hızlı başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket farkı çift hanelere çıkardı. (31-43) Bu çeyrekteki ilk isabetimizse Nigel Hayes-Davis’ten geldi. (33-43) Tyler Dorsey ve Dyshawn Pierre’le ilk beş dakikada oyunun içinde kalmaya çalışan Fenerbahçe Beko skoru 39-45’e getirdi. TV molasına 41-47’lik skorla önde giren konuk takım, moladan Hamilton’ın isabetiyle döndü. (41-49) Skor üstünlüğünü çeyreğin sonuna taşıyan misafir takım, 8 sayılık farkla final periyotuna önde gitti. (50-58)

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Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ve Johnathan Motley ile çok iyi başladığı son çeyrekte farkı da eritmeyi başardı. (60-62) Maçta son 5 dakikanın içine 69-69’luk eşitlikle girilirken, Motley ve Melih gibi skorer isimleriyle üretken olan Fenerbahçe Beko parkeden 79-72 galip ayrıldı.

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#Fenerbahçe Beko#Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket#Basketbol

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