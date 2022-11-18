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Canlı: Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı

Güncelleme Tarihi:

#Panathinaikos#Fenerbahçe Beko#Thy Avrupa Ligi
Canlı: Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 18:02

Turkish Airines EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u konuk ediyor. Müsabakayı haberimizden takip edebilirsiniz.

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Daha önce Panathinaikos ile 20 kez karşılaşan Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmaların 10'undan galibiyetle ayrılmıştı.

Maçta ilk çeyrek oynanıyor

Fenerbahçe Beko 20-17 Panathinaikos

7 maçta sadece 2 galibiyet elde edebilen ve ligin son sırasında yer alan Panathinaikos, Fenerbahçe Beko karşısında galibiyet arıyor. 

FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos basket maçı, 18 Kasım Cuma günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport üzerinden canlı izlenebiliyor.

 

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#Panathinaikos#Fenerbahçe Beko#Thy Avrupa Ligi

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