Canlı: Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı

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Daha önce Panathinaikos ile 20 kez karşılaşan Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmaların 10'undan galibiyetle ayrılmıştı.

Maçta ilk çeyrek oynanıyor

Fenerbahçe Beko 20-17 Panathinaikos

7 maçta sadece 2 galibiyet elde edebilen ve ligin son sırasında yer alan Panathinaikos, Fenerbahçe Beko karşısında galibiyet arıyor.

FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos basket maçı, 18 Kasım Cuma günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport üzerinden canlı izlenebiliyor.