Fenerbahçe Beko Olympiacos maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda maç şifreli mi? İşte maça dair önemli notlar

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 20 Aralık Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Frutti Extra Bursaspor’u ağırlayan Fenerbahçe Beko , mücadeleyi 90-54 galip bitirdi. 13. maçında 11. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko’da Ahmet Düverioğlu 23 sayı ve 8 ribaund ile en etkili isim oldu.

Fenerbahçe Beko'da bir süredir sakatlıkları bulunan Jan Vesely ve Alex Perez takımla idmanlara başladı. Yeni transfer Marko Guduric de EuroLeague kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe Beko Olympiacos maçı saat kaçta, başlayacak, hangi kanalda maç şifreli mi?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 16. hafta maçında Olympiacos’u konuk ediyor. 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Olympiacos’ta son durum ve maç önü notları:

Georgios Bartzokas tarafından çalıştırılan Olympiacos’un kadrosunda, Fenerbahçe formasını uzun yıllar giyen Kostas Sloukas’ın yanı sıra şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Kostas Sloukas, Vassilis Spanoulis, Charles Jenkins, Alexandros Nikolaidis, Giannoulis Larentzakis, Antonis Koniaris, Aaron Harrison,

Forvetler: Shaq McKissic, Kostas Papanikolaou, Vasilis Charalampopoulos, Vasileios Christidis, Georgios Printezis, Sasha Vezenkov, Jean-Charles Livio

Pivotlar: Hassan Martin, Octavius Ellis,

Koç: Georgios Bartzokas

Olympiacos, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet aldı. Olympiacos, geride kalan çift maç haftasında iki yenilgi aldı. 16 Aralık tarihinde Valencia Basket’e evinde 85-96 yenilen Olympiacos, 18 Aralık’ta ise Real Madrid’e yine Pire’de 82-86 mağlup oldu.

Olympiacos’ta bu sezon 13 farklı oyuncu EuroLeague’de ilk beşlerde yer aldı. Tüm maçlara ilk beşte başlayan tek isim Kostas Sloukas oldu.

Kostas Papanikolaou, son 10 EuroLeague karşılaşmasının 9’unda en az bir üçlük buldu.

Kostas Sloukas, son 6 EuroLeague maçında en az bir üçlük buldu.

Kostas Sloukas, bu sezon 5.7 asist ortalamasına sahip ve bu alanda en iyi altıncı oyuncu.

Shaquielle McKissic, bu sezon EuroLeague’de ortalama 1.57 top çalıyor ve bu alanda en iyi üçüncü isim.

Hassan Martin bu sezon EuroLeague’de en yüksek iki sayı yüzdesine (%75.3) sahip isim.

Vassilis Spanoulis, EuroLeague tarihinde en çok skor (4335), en çok asist (1558), en çok verimlilik puanı (4100), en çok faul isabeti (1113) bulan isim. Yunan yıldız, üç sayı isabetinde de 498 toplam değer ile ikinci ve top çalmalarda da 264 ile altıncı sırada. Spanoulis, EuroLeague kariyerinde 253 maça ilk beşte başladı ve bu alanda da ikinci sırada yer alıyor.

Georgios Printezis’in EuroLeague kariyerinde toplam 1356 ribaund var ve bu alanda en iyi beşinci isim. Printezis, savunma ribaundu istatistiğinde 991 toplam değer ile yine beşinci sırada yer alıyor. Printezis, hücum ribaundlarında ise 365 ile 13. sırada bulunuyor. Yunan yıldız, 3542 verimlilik puanı toplamıyla EuroLeague tarihinin en iyi sekizinci ismi ve iki sayılık isabetlerde de 1113 toplam değer ile ikinci sırada bulunuyor.