Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız’a farklı yenildi

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 8. haftasında deplasmanda Kızılyıldız'a 87-56 mağlup oldu ve çift maç haftasına yenilgiyle başladı.
Sarı lacivertliler, bu sonuçla üst üste ikinci yenilgisini alırken 5 galibiyette kaldı.
Mücadelenin en skorer ismi Kızılyıldız’da 18 sayı kaydeden Milos Teodosic oldu.
SALON: Stark Arena
HAKEMLER: Mehdi Difallah, Milan Nedovic, Guido Giovanetti
Kızılyıldız: Lazarevic 11, Teodosic 18, Davidovac 3, Mitrovic 8, Napier, Tobey 3, Bolomboy 14, Ilic, Nedovic 12, Giedraitis 7, Kuzmic, Dos Santos 11
FENERBAHÇE: Motley 8, Şehmus Hazer 2, Wilbekin 6, Papagiannis 6, Melih Mahmutoğlu 3, Hayes-Davis 12, Tarık Biberovic 7, Dorsey 3, Madar 3, Sestina 6
1’İNCİ PERİYOT: 25-16
DEVRE: 45-26
3’ÜNCÜ PERİYOT: 60-40