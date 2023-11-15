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Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız’a farklı yenildi

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#Fenerbahçe#Kızılyıldız#Euroleague
Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız’a farklı yenildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 00:39

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 8. haftasında deplasmanda Kızılyıldız’a 87-56 mağlup olarak üst üste 2. kez kaybetti.

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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 8. haftasında deplasmanda Kızılyıldız'a 87-56 mağlup oldu ve çift maç haftasına yenilgiyle başladı.

Sarı lacivertliler, bu sonuçla üst üste ikinci yenilgisini alırken 5 galibiyette kaldı.

Mücadelenin en skorer ismi Kızılyıldız’da 18 sayı kaydeden Milos Teodosic oldu.

SALON: Stark Arena

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Milan Nedovic, Guido Giovanetti

Kızılyıldız: Lazarevic 11, Teodosic 18, Davidovac 3, Mitrovic 8, Napier, Tobey 3, Bolomboy 14, Ilic, Nedovic 12, Giedraitis 7, Kuzmic, Dos Santos 11

FENERBAHÇE: Motley 8, Şehmus Hazer 2, Wilbekin 6, Papagiannis 6, Melih Mahmutoğlu 3, Hayes-Davis 12, Tarık Biberovic 7, Dorsey 3, Madar 3, Sestina 6

1’İNCİ PERİYOT: 25-16

DEVRE: 45-26

3’ÜNCÜ PERİYOT: 60-40

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#Fenerbahçe#Kızılyıldız#Euroleague

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