×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko, Jasikevicius'la ezip geçiyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko#Bursa İnfo Yatırım#Basketbol
Fenerbahçe Beko, Jasikeviciusla ezip geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 20:33

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Bursa İnfo Yatırım'ı 97-90'lık skorla yendi ve Sarunas Jasikevicius yönetiminde 7'de 7 yaptı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında evinde konuk ettiği Bursa İnfo Yatırım'ı 97-90'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi Bursa İnfo Yatırımda 31 sayıyla Jordan Mailk Floyd oldu. Fenerbahçe'de ise Yam Madar 25 sayı üretti. Bu sonuçla Sarı-lacivertliler, 11'inci galibiyetini elde ederken, Yeşil-beyazlılar ise 7'nci mağlubiyetini aldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Fatih Güler

FENERBAHÇE BEKO: Biberovic 17, Melih Mahmutoğlu 11, Hayes, Sertaç Şanlı 4, Şehmus Hazer 10, Madar 25, Motley 17, Sestina 8, Mert Emre Ekşioğlu 3, Dorsey 2

Bursa İnfo Yatırım: Brown 20, Michineau 8, Young 12, Hamilton 9, Sarper Mutaf 3, Floyd 31, Metin Türen 3, Ömer Utku Al 2, Ahmet Can Duran 2, Mehmet Nihat Atalan

1İNCİ PERİYOT: 25-19

DEVRE: 44-48

3ÜNCÜ PERİYOT: 73-74

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Bursa İnfo Yatırım#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!