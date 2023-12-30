Fenerbahçe Beko, Jasikevicius'la ezip geçiyor

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında evinde konuk ettiği Bursa İnfo Yatırım'ı 97-90'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi Bursa İnfo Yatırımda 31 sayıyla Jordan Mailk Floyd oldu. Fenerbahçe'de ise Yam Madar 25 sayı üretti. Bu sonuçla Sarı-lacivertliler, 11'inci galibiyetini elde ederken, Yeşil-beyazlılar ise 7'nci mağlubiyetini aldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik



HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Fatih Güler



FENERBAHÇE BEKO: Biberovic 17, Melih Mahmutoğlu 11, Hayes, Sertaç Şanlı 4, Şehmus Hazer 10, Madar 25, Motley 17, Sestina 8, Mert Emre Ekşioğlu 3, Dorsey 2



Bursa İnfo Yatırım: Brown 20, Michineau 8, Young 12, Hamilton 9, Sarper Mutaf 3, Floyd 31, Metin Türen 3, Ömer Utku Al 2, Ahmet Can Duran 2, Mehmet Nihat Atalan



1İNCİ PERİYOT: 25-19



DEVRE: 44-48



3ÜNCÜ PERİYOT: 73-74