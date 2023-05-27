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Fenerbahçe Beko galibiyetle başladı

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#Fenerbahçe Beko#TOFAŞ #Basketbol
Fenerbahçe Beko galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 23:26

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı 93-78 yenerek play-off serisine galibiyetle başladı.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko sahasında TOFAŞ'ı 93-78 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın play-off yarı finaline yükseleceği serinin ikinci müsabakası 31 Mayıs Çarşamba günü 20.30’da TOFAŞ'ın ev sahipliğinde Bursa’da oynanacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Berk Kurtulmuş

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 7, Wilbekin 11, Pierre 2, Hayes-Davis 9, Motley 17, Şehmus Hazer 17, Samet Geyik 10, Melih Mahmutoğlu 6, Tarık Biberovic 8, Guduric 3, İsmet Akpınar 3

TOFAŞ: Ennis 8, Doyle 6, Berke Büyüktuncel 6, Manek 13, Toure 23, Berk İbrahim Uğurlu 9, Ege Demir 2, Gray Jr. 11, Emre Tanışan

1İNCİ PERİYOT: 28-20

İLK YARI: 47-35

3ÜNCÜ PERİYOT: 67-55

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#Fenerbahçe Beko#TOFAŞ#Basketbol

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