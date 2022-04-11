Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

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Ligde son oynadığı Afyon Belediyesi maçını 99-61 kazanan Fenerbahçe Beko ise son 8 maçının 7’sinde galip geldi. Galatasaray Nef ligde son olarak Semt77 Yalovaspor’u deplasmanda 73-69 mağlup etti. Futbolda yaşanan derbi heyecanın ardından şimdi gözler potada yaşanacak derbi heyecanına çevrildi.

Fenerbahçe Beko, son lig karşılaşmasında 1 Nisan Cuma günü konuk olduğu HDI Sigorta Afyon Belediyesi’ni 61-99 yendi. Fenerbahçe Beko'da Markel Starks 18 sayıyla en skorer isimdi. sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 26 maçta aldığı 21 galibiyetle lider durumda.

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 26 maçta 16 galibiyet aldı. Galatasaray Nef son olarak 6 Nisan Çarşamba günü konuk olduğu Semt77 Yalovaspor’u 69-73 yendi. Galatasaray’da Kerry Blackshear 26, Melo Trimble 12, Dee Bost ise 10 sayı buldu.

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FENERBAHÇE BEKO GALATASARAY NEF MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 27. hafta maçında Galatasaray Nef’i konuk ediyor. 11 Nisan Pazartesi günü saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Serkan Emlek, Altuğ Köselerli, Ali Köseoğlu hakem üçlüsü yönetecek.