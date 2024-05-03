Fenerbahçe Beko, Final-Four aşkına parkede! Son haberler, öne çıkan istatistikler, iddaa oranları, Misli'de CANLI YAYIN...

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FENERBAHÇE BEKO

Euroleague'de normal sezonu formsuz (Son 4 maç - 3M) ve 6. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, play-off ilk maçında Fransa'da AS Monaco'yu, normal süresi 81-81 biten maçta 95-91 yenerek saha avantajını eline almıştı.

Serinin ikinci maçını Monaco 93-88 kazansa da Ataşehir'de rakibini 89-78'le deviren sarı-lacivertliler, Final-Four'a sadece 1 maç uzaklıkta...

İlk maçta 5 farklı oyuncu çift haneli skor üretmişti. İkinci maçta Tyler Dorsey ve Scottie Wilbekin ön plandaydı. Son maçta yine 5 farklı isim çift haneli skor üretti, toplamda 22 asist yapıldı ve seri 2-1'e geldi.

Tedavi ve idman süreci devam eden Johnathan Motley'nin durumuna maç saatinde karar verilecek; takımda başka eksik yok.

Motley'nin yokluğunda Nigel Hayes-Davis'in dakikaları arttı.

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Fransa'daki maçlarda Sertaç Şanlı ilk 5 başlamıştı. Ataşehir'de Georgios Papagiannis'i ilk 5'te gördük.

AS MONACO

Euroleague'de normal sezonun son 13 maçının 12'sinde sahadan galibiyetle ayrılan AS Monaco, play-off'taki 3 maçın 2'sini kaybetti ve Ataşehir'deki ikinci maça, seriyi Fransa'ya taşımak için çıkacak.

Uzatma sonunda 95-91 kaybettikleri ilk maç, kenardan gelen Elie Okobo 19 sayıyla dikkat çekmişti.

İkinci maçta Okobo'ya (13 sayı), Jordan Loyd da eklenmiş (15 sayı) ve parkeden 93-88 galip ayrılıp seriyi 1-1'e getirmişlerdi.

İstanbul'da ise sadece Alpha Diallo (23 sayı) ayakta kalabildi; ilk 2 maçta çift hanelere çıkan Okobo 2 sayıda kaldı ve 89-78 kaybedip "kazan ya da evine dön" maçına kaldılar.

Yakuba Ouattara ve Kemba Walker hiçbir maçta süre almadı. Dördüncü maç öncesi durumları belirsiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe Beko ilk 3 maçta 91 sayı ortalamasıyla oynadı.

- Fransa'daki ilk 2 maçı 92 sayı ortalamasıyla oynayan AS Monaco, İstanbul'daki ilk maçta 78 sayıda kaldı.

- İki takım arasında oynanan son 7 maçın 5'ini Fenerbahçe Beko kazandı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin basketbol iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Beko kazanır" oldu!

%37'lik kesim Misli'den CANLI yayınlanacak olan maçta sarı-lacivertli ekibin kazanıp seriyi noktalayacağını düşünüyor...

%8'lik kesim ise "165.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 166 sayı çıkmasını bekliyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Hemen üye ol!

Sezona 4 kupayla damga vuran Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Spor Arena'ya özel röportaj verdi...

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