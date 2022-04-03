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Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı hakkında bilgiler

#Fenerbahçe Beko-Bayern Münih Maçı#THY Avrupa Ligi
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman İşte Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı hakkında bilgiler

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde konuğu Bayern Münih olacak. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 26. hafta erteleme maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman?

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Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih, 71-63 kazanmıştı. Son 6 maçı kaybeden Fenerbahçe Beko, play-off şansını kaybetmişti. İşte, Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı hakkında bilgiler...

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı 4 Nisan'da yapılacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Temsilcimiz ekip, 9 galibiyet, 16 mağlubiyetle ligde 12. sırada yer alıyor. Bayern Münih ise 13 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada kendine yer buluyor.

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#Fenerbahçe Beko-Bayern Münih Maçı#THY Avrupa Ligi

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