Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı hakkında bilgiler

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih, 71-63 kazanmıştı. Son 6 maçı kaybeden Fenerbahçe Beko, play-off şansını kaybetmişti. İşte, Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı hakkında bilgiler...
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı 4 Nisan'da yapılacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Temsilcimiz ekip, 9 galibiyet, 16 mağlubiyetle ligde 12. sırada yer alıyor. Bayern Münih ise 13 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada kendine yer buluyor.