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Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ertelendi

#Fenerbahçe Beko#THY Euroleague#Bayern Münih
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague'de 15 Mart Salı günü oynaması gereken Bayern Münih maçı, Alman temsilcisindeki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.

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Fenerbahçe Beko'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko’nun 15 Mart Salı günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Bayern Münih ile oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir. Fenerbahçe Beko – Bayern Münih mücadelesi için yeni tarih EuroLeague yönetimi tarafından belirlenecektir. 
 
Bayern Münih takımına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Covid vakalarından etkilenen kişilere acil şifalar diliyoruz.
 
Mücadelenin taraftarlarımız tarafından satın alınan biletlerine ilişkin bilgilendirme Kulübümüz tarafından ilerleyen günlerde yapılacaktır.

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#Fenerbahçe Beko#THY Euroleague#Bayern Münih

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