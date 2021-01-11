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Basketbol
AA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı ağırlayacak! Yarın 20:45'te...

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Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı ağırlayacak! Yarın 20:45'te...
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın İspanya temsilcisi TD Systems Baskonia'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 13. sırada bulunuyor. Baskonia ise 9'ar galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 10. sırada yer alıyor.

OGM Ormanspor: 63 - Fenerbahçe Beko: 72
OGM Ormanspor: 63 - Fenerbahçe Beko: 72

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Baskonia 86-68 kazanmıştı.

 

Fenerbahçe Beko, Baskoniayı ağırlayacak Yarın 20:45te...

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