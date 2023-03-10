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Canlı: Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Barcelona
Canlı: Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 14:54

THY Avrupa Ligi 28. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Barcelona ile mücadele ediyor.

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi (Euroleague) 28. haftada İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk ediyor.

Maçta dördüncü çeyrek oynanıyor

Fenerbahçe Beko 65-62 Barcelona

Sarı Lacivertli ekip geçtiğimiz günlerde Maccabi Tel Aviv'e deplasmanda 78-74 mağlup oldu ve 10. yenilgisini yaşadı. 

Fenerbahçe Beko-Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Fenerbahçe Beko-Barcelona karşılaşması saat 20.45’te başladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Barcelona

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