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Basketbol
AA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 540. maçına çıkacak! Rakip CSKA Moskova...

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Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 540. maçına çıkacak! Rakip CSKA Moskova...
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında yarın Rusya'nın CSKA Moskova ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı ve Anadolu Efes ile oynadığı maçları kazanarak 2'de 2 yaptı.

CSKA Moskova ise ilk maçında Barcelona'ya mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında Maccabi Playtika'yı yendi.

- Fenerbahçe Beko'nun 540. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 540. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 539 karşılaşmanın 310'unu kazanırken, 229'unu ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 337 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet alırken, 138 kez de mağlup oldu.

 

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 540. maçına çıkacak Rakip CSKA Moskova...

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