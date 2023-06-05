Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu son saniye basketiyle yendi

Güncelleme Tarihi:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 2’nci maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko’yu 92-90 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.
SERİNİN 3’ÜNCÜ MAÇI 7 HAZİRAN’DA
Serinin 3’üncü maçı Anadolu Efes’in ev sahipliğinde 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Tolga Edis
FENERBAHÇE BEKO: Motley 22, Pierre 2, Calathes 8, Wilbekin 12, Hayes-Davis 14, Guduric 15, Biberovic 17, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu
Anadolu Efes: Larkin 17, Clyburn 35, M’Baye 5, Micic 2, Pleiss 11, Furkan Haltalı 4, Bryant 18, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Erten Gazi
1’İNCİ PERİYOT: 25-16
DEVRE: 45-40
3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-65
🔥 İnanılmaz son!
🏀 Nigel Hiyes-Davis'ten öne geçiren smaç
🏀 Will Clyburn'den son saniye üçlüğüpic.twitter.com/d4V5UJnb9l
🔥 İnanılmaz son!