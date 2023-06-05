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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu son saniye basketiyle yendi

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#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Anadolu Efes, Fenerbahçe Bekoyu son saniye basketiyle yendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 20:45

Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko'yu 92-90 yendi ve seride durumu 1-1 yaptı.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 2’nci maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko’yu 92-90 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.

SERİNİN 3’ÜNCÜ MAÇI 7 HAZİRAN’DA

Serinin 3’üncü maçı Anadolu Efes’in ev sahipliğinde 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Tolga Edis
FENERBAHÇE BEKO: Motley 22, Pierre 2, Calathes 8, Wilbekin 12, Hayes-Davis 14, Guduric 15, Biberovic 17, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu
Anadolu Efes: Larkin 17, Clyburn 35, M’Baye 5, Micic 2, Pleiss 11, Furkan Haltalı 4, Bryant 18, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Erten Gazi
1’İNCİ PERİYOT: 25-16
DEVRE: 45-40
3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-65

 

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#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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