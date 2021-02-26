Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde derbi günü!

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basket maçı, THY Avrupa Ligi'nde önemli bir mücadeleye tanık edecek. Yeni yapılanmaları sonrasında kariyerleri boyunca 20 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Fenerbahçe Beko parkeden 7 kez galip ayrılırken, Anadolu Efes ise 13 kez galibiyet elde etme başarısını tattı. Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanan 9 karşılaşmada ise 4 mücadele Fenerbahçe Beko, 5 mücadele ise Anadolu Efes'in galibiyetiyle sonuçlandı. Peki, kıran kırana geçmesi beklenen Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nin 26'ncı Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek. 26 Şubat Cuma günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports Haber kanalından canlı izlenebilecek.

Sezona beklentilerin çok uzağında başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 15 haftada sadece 5 maç kazanabilmişti. Ardından önemli bir toparlanma süreci yaşayan sarı-lacivertliler, üst üste 10 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Anadolu Efes ise ligde son 9 karşılaşmasında sadece 2 kez yenildi.



Mücadele öncesi Fenerbahçe Beko, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Anadolu Efe ise 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.



İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı, Fenerbahçe Beko 80-71 kazanmıştı.

OYUN PLANINA SADIK KALMAK ÖNEMLİ

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında bugün Anadolu Efes'i konuk edecek Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın başantrenörü Igor Kokoskov, oyun planlarına sadık kalmalarının önemli olduğunu söyledi.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı son 10 maçı da kazanarak önemli bir seri yakalayan Fenerbahçe Beko'da Sırp başantrenör Kokoskov ile ABD'li oyuncu Jarell Eddie, sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmaya dair görüşlerini aktaran Igor Kokoskov, "THY Avrupa Ligi'nde en iyi basketbolu oynayan ekiplerden biriyle karşılaşacağız. Anadolu Efes, uzun süredir birlikte oynayan ve oyun planlarını parkeye doğru şekilde yansıtabilen bir ekip. Topa yön veren, yaratıcı ve şutör özelliklerine sahip birçok oyuncuları var. Saha içi yerleşimini harika yapıyorlar. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Oynadığımız son maça göre neleri değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Aynı zamanda iki takımda da o tarihten itibaren birçok değişiklik olduğunun bilincindeyiz. Temel konulara dikkat etmeli, bireysel olarak sorumluluk almalı ve oyun planımıza sadık kalmalıyız." ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes ile yapacakları maçın önemine dikkati çeken Jarell Eddie ise, "Her iki takım da çok iyi basketbol oynuyor. Bunun bir Avrupa Ligi derbisi olduğunun farkındayız. Sıralama açısından da çok önemli bir mücadele. Bu karşılaşmaya final maçı gibi bakacağız. Çünkü maçın öneminin bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

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