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Canlı: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı

#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes
Canlı: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı

ING Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor. Müsabakayı haberimizden takip edebilirsiniz.

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında kozlarını paylaşıyor. 

Maçta ikinci çeyrek sonucu:

Fenerbahçe Beko 37-37 Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko, yarı final eşleşmesinde Darüşşafaka'yı 3-1'lik seri ile geride bırakarak finale yükselirken Galatasaray Nef'i serinin son maçında yenen Anadolu Efes de adını finale yazdırmıştı.

Toplam üç galibiyet elde eden takım ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayacak.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

 

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#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes

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