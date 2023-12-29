Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Süper Kupa iddiası: Yabancı hakem atanacaktı, TFF son anda karar değiştirdi

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Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Riyad yolculuğu öncesi İstanbul Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, “Güzel bir maç olacağını düşünüyorum çünkü iki takım da çok iyi hazırlandı. Önemli bir kupa. Kazanan inşallah Galatasaray olacak. Kupayı alıp taraftarlarımızı memnun etmek istiyoruz. Ben şimdiden takımıma başarılar diliyorum. Güzel bir maç için herkes hazırlansın” ifadelerini kullandı. Özbek, sportif anlamda Galatasaray’ın iyi bir sene geçirdiğini de belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. yılı olması sebebiyle kazandığımız lig şampiyonluğu çok önemliydi” dedi.

ALİ KOÇ: HAKEM KADROSU DOĞRU BİR ATAMA DEĞİL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise FB TV’ye yaptığı açıklamada, “İnşallah Allah’ın izniyle başarılı olup, kupayı alıp gelmek istiyoruz. Her final oynayan takım gibi iştahlıyız, arzuluyuz, umutluyuz. İyi olacağını düşünüyoruz” dedi.

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Türk futbolunun gidişatından hiç memnun olmadıklarını vurgulayan Koç, “Kupada sonuç ne olursa olsun hem bu kupa süreci hem de son iki haftadır yaşananlar ve Futbol Federasyonu’nun hakemler konusunda zikzak çizerek ortaya koymuş olduğu bir duruş var. Birkaç kulüp hariç herkes bu konudan rahatsız. Federasyonumuzun bize söyledikleriyle bundan sonra yapacakları arasında bir tutarlılık olacak mı, olmayacak mı göreceğiz. Maça atanan hakem kadrosu doğru bir atama değil. Niye yanlış hakem diyoruz? Söz konusu hakemin geçmişte yaşadıkları, kendisiyle ilgili iddia edilenler herkesin malumu." şeklinde konuştu.

"BU MAÇA YABANCI HAKEMATANACAKTI, FEDERASYON SON ANDA KARAR DEĞİŞTİRDİ"

Ali Koç, bu maçı yabancı hakemlerin yönetmesinin daha doğru olduğunu savunarak, “Eldeki kadro ve geldiğimiz nokta itibarıyla atayacak başka hakem olmadığı söyleniyor. Bize göre bu maç için doğru atama yabancı hakem kullanılmasıydı; hem sahada hem VAR’da. Federasyon da buna çok yakındı ancak o dediğim olay yaşandıktan sonra ne hikmetse her şey birdenbire 180 derece değişiverdi. Bizler utanç verici rakamlarla bir derbi bitirdik. 45 faul oldu, 130 küsur kez oyun durdu. Faul atışları, taç atışları, korner atışları... Bu olacak iş değil. Yurt dışında hiçbir zaman görmediğimiz fauller ülkemizde çalınıyor. Kaleciler inanılmaz süre harcıyorlar, oyunun durmasına katkı sağlıyorlar ve hakemler de buna müsaade ediyorlar. İnşallah bunları Süper Kupa finalinde görmeyiz. Tabii ki tek kişiyle tango yapılmıyor. Burada herkesin üstüne düşeni yerine getirmesi gerekiyor.” diye konuştu.