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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Halil Umut Meler'i birlikte atadı

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#Halil Umut Meler#TFF#Ali Koç
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Halil Umut Meleri birlikte atadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 08:08

TFF Başkanı Büyükekşi’nin davetiyle Riva’da bir araya gelen kulüp başkanlarına hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve yapay zekanın işleyişi hakkında bilgi verildi.

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Spor Toto Süper Lig 15’inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin davetiyle Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

TFF Başkanı Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları ile temsilcileri TFF’nin Riva’daki merkezinde bir araya geldi.

Toplantıdan önce hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi’nin işleyişi hakkında bilgi verildi. Hakemin sezon ortalaması, son üç maçtaki puanı, hakemin bölgesi gibi yapay zekanın belirlediği 40’tan fazla kriter başkanlara ve kulüp temsilcilerine aktarıldı.

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KOÇ VE AĞAOĞLU BİRLİKTE ATADI

Tüm verilerin girilmesinin ardından bu hafta kritik maçta karşılaşacak Trabzonspor ile F.Bahçe’nin başkanları Ahmet Ağaoğlu ile Ali Koç düğmeye birlikte bastı. Ve Amet Ağaoğlu ile li Koç’un karşısına çıkan isim FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler oldu.

Meler bu sezon Süper Lig’de 5. kez düdük çalacak. İzmir bölgesi hakemi son olarak alatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbide görev yaparken sarı kırmızılılar bu karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı.

FIFA kokartlı hakem bu sezon ayrıca Ankagücü-Fenerbahçe (0-3), Adana Demir-G.Saray (0-0) ve Beşiktaş-Başakşehir (0-1)karşılaşmalarında görev almıştı.

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#Halil Umut Meler#TFF#Ali Koç

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