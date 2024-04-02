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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erden Timur'a ateş püskürdü: Suç makinesi, terbiyesiz

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#FENERBAHÇE#ALİ KOÇ#ERDEN TİMUR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erden Timura ateş püskürdü: Suç makinesi, terbiyesiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 19:17

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul toplantısında Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'a sert sözlerle yüklendi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor. 

Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından açıklamalar yapan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur hakkında konuşan Başkan Ali Koç, sert ifadeler kullandı.

Erden Timur'un açıklamalarını sert sözlerle eleştiren Başkan Ali Koç, "Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece "Olmamalıydı" deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince." diye konuştu.

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#FENERBAHÇE#ALİ KOÇ#ERDEN TİMUR

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