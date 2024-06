Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım: '600 milyon euro borç hikaye'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesinde TRT Spor'a katıldığı programda konuştu.

İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri;

Yüzde yüz kazanırız diyemeyiz ama kazanabileceğimiz ortada. Kararsız insanlar var, kavga istemiyorlar.

KUPAYI ALABİLİRDİK

Trabzon'da bizim oyuncumuz eline meşaleyi aldığı an maçın iptal olması lazımdı ama olmadı. Biz yine de yendik. Her gittiğimizde bunları yaşadık. Trabzon, sosyolojik bir konu. Bunu devletin incelemesi ve çözüm üretmesi lazım. Bu bizim sorunumuz değil. Ondan sonraki süreçte 2 Nisan'da kongre üyelerini stada çağırdılar. Dünyanın her yerinden insanlar geldi. Geldiler ama ligden çekilmeye dair bir şey göremediler. Sonra Urfa'daki hadiseden sonra rakip Süper Kupa'yı aldı. Tarih 'Maça U19 takımı çıktı' diye yazmayacak. 'Süper Kupa'yı Galatasaray' aldı yazacak. Fenerbahçe öyle kaçmaz. Sonra çıktı 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' dedi. Öyle isyan olmaz, Fenerbahçe başkanı 'Biz her şeye rağmen şampiyon olacağız' der. Camiayı umutsuzluğa iter bu açıklama. Sonra Olympiakos'a da elendik, biz o kupayı alabilirdik.

Haberin Devamı

İLK KEZ BELLİ OLDU

Ben 'Galatasaray'ı yeneceğiz' dedim, yine haksızlıklar oldu ama 10 kişi gittik yendik. Sonra ben 'Mourinho' dedim. Sonra biz onunla Roma'da görüştük ama Sayın Mourinho açıklamamamızı istedi. Biz menajeriyle de görüştük. Benim hayatta yalanım olmaz. Jorge Mendes ile Mahmut Uslu ve Önder Bey evine gidip Porto'da görüştü. Sonuç ne? Benim böyle bir teknik direktörü söylememle ilk kez Haziran ayında Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu.

MAĞDURUM AMA LİDERİM

Onun 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' dedikten sonra aday olmaması lazım. 3 Temmuz'un ve 4 Nisan'ın mağdurlarından en büyüğü benim. Mağdurum ama liderim.

REAL MADRID'DEN ORTA SAHA ALIYORDUK

Ortega geldi, Anelka geldi kıymetini bilmedik, van Hooijdonk geldi, Alex geldi, Roberto Carlos geldi, Kezman geldi. Carlos gelirken Real Madrid'in kaptanıydı. Biz öyle oyuncular getirdik. 2011'de Real Madrid'den bir orta saha alıyorduk, görüşmeleri yapmıştık. 3-4 tane daha öyle isim gelecekti o dönem.

Haberin Devamı

600 MİLYON EURO BORÇ HİKAYE

O gün beni konuşturmadılar, etmediler. 'Bak buradan üzülere gidersiniz' demiştim o gün. Ben kaçmadım, kaçan adam bugün gelir mi? Borç 600 milyon falan tamamen hikaye! Gayrimenkul borcu karşılıyor. Borç 600 milyon madem, neden Bankalar Birliği ile 330 milyona anlaşma yaptınız? Demek ki Fenerbahçe'nin borcu bu.

İSMAİL KARTAL'I KİM FENERBAHÇE ANTRENÖRÜ YAPTI?

İsmail Kartal'ı kim Fenerbahçe antrenörü yaptı? Onun böyle bir yere gelme şansı var mıydı? 'Ben varken, Mourinho ile konuştu' falan... Avrupa'da görüyoruz, büyük kulüpler hocaları başlarındayken yeni antrenörü tribüne getiriyor. Bunlar gayet normal yani.

SAYGI GÖSTERECEKSİNİZ

Haberin Devamı

Bir dip dalgası var. Ne olur bilemiyorum, nasıl olur bilemiyorum... Biz kongreyi Şekip Bey'in yönetmesini istiyoruz. 2011'de gitti Metris'te bu kulüp için yattı. Bir tanesi gitsin 1 hafta yatsın bu kulüp için göreyim. Ben 186 seneyle yargılandım, bir gün boynumu eğmedim. Şekip Bey bunları yaşamış bir insandır. Divan Başkanı'na saygı göstereceksiniz.

FENERBAHÇE'YE İVME KAZANDIRDI

Kazanırsam Ali Koç ile birlikte görüntü veririm ama bir şartla. 2018'deki gibi hakaretli konuşmalar yapmazlarsa kabul ederim. 3 haftadır ortaya çıkmam Fenerbahçe'ye ivme kazandırdı. Yaşasın Fenerbahçe!