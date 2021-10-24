Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçının detayları

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Bu akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Ligde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, haftaya 19 puanla 3. sırada girdi. 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Aytemiz Alanyaspor ise 9. haftayı 17 puanla 7. sırada tamamladı.



Futbol A Takımı, Akdeniz ekibiyle Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 10 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Aytemiz Alanyaspor kazanırken, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı lacivertliler bu karşılaşmalarda 17 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.



Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Kadıköy'deki maçı 2-1 kazanırken, Alanya'da oynanan mücadele ise golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

Fenerbahçe’de 4 eksik

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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan ve riske edilmesi beklenmeyen Serdar Aziz’in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Kim Min-jae maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), 3 maç ceza verdiği Bright Osayi-Samuel ile 1 maç men cezası verdiği Altay Bayındır da kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci’nin durumuna teknik ekip tarafından karar verilecek.