Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçının detayları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
24 saatte dudak uçuklatan kazanç Herkes Shiba Inudeki yükselişi konuşuyor24 saatte dudak uçuklatan kazanç! Herkes Shiba Inu'deki yükselişi konuşuyor#Shiba Inu
Burak Yılmaz geceye damga vurdu Taraftar ıslıklayınca olay tepki Tanınmaz halde...Burak Yılmaz geceye damga vurdu! Taraftar ıslıklayınca olay tepki! 'Tanınmaz halde...'#Burak Yılmaz
Bir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne olduBir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne oldu?#Cinayet
Dünyayı şoke eden rapor... Çinin korona planı deşifre olduDünyayı şoke eden rapor... Çin'in korona planı deşifre oldu!#Çin
Bakan Soyludan flaş sözler... Talimatlarınız elimizde diyerek duyurduBakan Soylu'dan flaş sözler... 'Talimatlarınız elimizde' diyerek duyurdu#İçişleri Bakanı
Bakanlık desteğiyle kurulacak Milyonlarca üretilecek... İthalat yüzde 50 azalacakBakanlık desteğiyle kurulacak! Milyonlarca üretilecek... İthalat yüzde 50 azalacak#Somon Balığı Yumurtası
Tarihi anlaşma Tam 180 milyon Euro kazanacak...Tarihi anlaşma! Tam 180 milyon Euro kazanacak...#David Beckham
Yeni hastalığı açıkladılar... Koronayı atlattıktan sonra ortaya çıkıyorYeni hastalığı açıkladılar... Koronayı atlattıktan sonra ortaya çıkıyor!#Koronavirüs
Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı’Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı?’#Tuncay Sonel
Sosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecekSosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama! Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecek#Jack Dorsey
Marmara Denizi için endişelendiren açıklamaMarmara Denizi için endişelendiren açıklama#Müsilaj
Meteorolojiden peş peşe uyarılar Kar ve yağmur...Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kar ve yağmur...#Hava Durumu
Aslı Şenden Linete Sahneden selam vermedin tepkisiAslı Şen'den Linet'e "Sahneden selam vermedin" tepkisi#Aslı Şen
Japon mafyası yakuzada emeklilik zor... Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruzJapon mafyası 'yakuza'da emeklilik zor... 'Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruz'#Yakuza
Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedimMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim#Merve İldiniz
HABERLERSpor Arena Haberleri

Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçının detayları

#Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor#Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor Maçı #Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor Maçı Saat
Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda İşte Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçının detayları

Futbol A Takımı, Akdeniz ekibiyle Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Kadıköy'deki maçı 2-1 kazanırken, Alanya'da oynanan mücadele ise golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Peki, Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçının detayları...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Bu akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Ligde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, haftaya 19 puanla 3. sırada girdi. 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Aytemiz Alanyaspor ise 9. haftayı 17 puanla 7. sırada tamamladı.

Futbol A Takımı, Akdeniz ekibiyle Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 10 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Aytemiz Alanyaspor kazanırken, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı lacivertliler bu karşılaşmalarda 17 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Kadıköy'deki maçı 2-1 kazanırken, Alanya'da oynanan mücadele ise golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

Fenerbahçe’de 4 eksik

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan ve riske edilmesi beklenmeyen Serdar Aziz’in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Kim Min-jae maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), 3 maç ceza verdiği Bright Osayi-Samuel ile 1 maç men cezası verdiği Altay Bayındır da kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci’nin durumuna teknik ekip tarafından karar verilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor#Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor Maçı#Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor Maçı Saat

BAKMADAN GEÇME!

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedim

Merve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!