Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair ayrıntılar merak konusu oldu. Pek çok futbolsever, müsabakanın saati ve yayıncı kanalını araştırıyor. İşte, Fenerbahçe Antalyaspor maçı hakkında son gelişmeler...

Fenerbahçe ile Antalyaspor 22 Ağustos Pazar günü karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı önce sakat oyuncuların sayısının fazla olması dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın durumu ise müsabaka saatinde belli olacak.

Lisansı çıkarılan yeni transferlerden Güney Koreli stoper Min-jae Kim ise teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.

FENERBAHÇE İLE ANTALYASPOR 51. RANDEVUDA

İki takım arasında geride kalan 50 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın 90 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı 25 maçın 20'sini kazandı, 3'ünü kaybetti.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu müsabaka 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra iç sahada kırmızı-beyazlı ekiple yaptığı 24 maçtan 20'sini kazandı, birinde ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0 ve 2019-2020'de ise aynı skorla mağlup oldu.

İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 57 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 20 gol gördü.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı 25 maçın 20'sini kazandı, 3'ünü kaybetti.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu müsabaka 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra iç sahada kırmızı-beyazlı ekiple yaptığı 24 maçtan 20'sini kazandı, birinde ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0 ve 2019-2020'de ise aynı skorla mağlup oldu.

İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 57 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 20 gol gördü.