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Fenerbahçe Alagöz Holding, Final Four'a yükseldi

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#Fenerbahçe#Euroleague#Basketbol
Fenerbahçe Alagöz Holding, Final Foura yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 00:28

Temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding, İspanya'nın Parfumerias Avenida takımını 73-67 mağlup ederek Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a kaldı.

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Kadınlar EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Perfumerias Avenida ile karşılaştı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague çeyrek final ikinci maçında İspanyol ekibi Perfumerias Avenida’yı 73-67 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve Final Four'a yükseldi.

Fenerbahçe'de skor dağılımı şu şekilde oluştu: Anderson 15, Collier 14, Milic 14, McBride 12, Badiane 9, Alperi 9.

FENERBAHÇE, ÜST ÜSTE 4’ÜNCÜ KEZ FİNAL FOUR’DA

Euroleague’de sezonun geride kalan kısmında oynadığı 16 karşılaşmanın 14 tanesinden galibiyet ile ayrılan sarı-lacivertli ekip üst üste 4’üncü, toplamda ise 10’uncu kez Final Four’da yer alacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding, yarı finalde Casademont Zaragoza-Çukurova Basketbol eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.

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#Fenerbahçe#Euroleague#Basketbol

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