Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Garnier: Kariyerimin en güzel sezonu

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Bu sezon FiBA Süper Kupa, Türkiye Kupası, EuroLeague ve iNG Süper Lig kupalarının tamamını kazanarak tarih yazan Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Valerie Garnier, “Kariyerimin en güzel ve anlamlı sezonunu yaşadım” dedi. Sezon başlamadan sadece 3 gün önce takımın başına getirilmiş olmasına rağmen tüm hedeflere ulaştıran Garnier, “Takımı kendim kurmamıştım ama çok kısa sürede birbirimizi tanıdık. Çok iyi bir takımım var. Hiçbir zaman onları ekstra motive etmeme gerek kalmadı. 2018-19 sezonunda da Fenerbahçe’de çalışmıştım, kulübün dokusunu biliyordum. Fenerbahçe çok büyük bir aile, buraya dönünce aileme dönmüş gibi oldum” diye konuştu.

4 KUPA TEK ŞAMPiYON

Türkiye’de ve Avrupa’da bu sezon katıldığı dört kupayı da kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding’in Fransız koçu Valerie Garnier, arkadaşımız Süleyman Arat’ın sorularını yanıtladı.