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Haber Giriş: 15.08.2020 - 16:37,Son Güncelleme:

Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor

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Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor
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Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde yeni transferleriyle çıktığı ilk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Takımın başına Erol Bulut'u getiren ve yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Fenerbahçe, yeni transferlerin de görev aldığı maçta İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Serdar Aziz, 37. dakikada Vedat Muriqi, 53. dakikada Alper Potuk ve 73'te Mevlüt Erdinç kaydetti.

Yeni transferler Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş, İstanbulspor maçına ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe, sahaya şu 11 ile çıktı: Altay, Gökhan, Zanka, Serdar, Caner, Luiz Gustavo, Ozan, Deniz Türüç, Mert Hakan, Ferdi, Vedat

 

Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor

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