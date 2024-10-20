Fenerbahçe 3'te 3 yaptı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bursaspor'u 95-78 yendi ve 3'te 3 yaptı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar

Fenerbahçe Beko: Baldwin 4, Hayes 10, Biberovic 18, Colson 10, Birch 7, Metecan Birsen 9, Melli, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu, Hall 13, Zagars 11

Bursaspor: Brown 19, Michineau 5, Grantham 6, Sarper David Mutaf 13, Gavrilovic 3, Pipes 6, Ömer Utku Al 2, Sharma 18, Mehmet Atalan, Berkay Candan 6

1. periyot: 25-19

Devre: 43-34

3. periyot: 70-50

Beş faulle çıkan: 35.32 Ömer Utku Al (Bursaspor)