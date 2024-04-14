Fenerbahçe, 2. Avrupa şampiyonluğu için sahada

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FiBA Kadınlar Euroleague’de sezonun en büyüğü bugün Mersin’de oynanacak final maçıyla belli olacak. Servet Tazegül Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada, son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding, Fransa temsilcisi Villeneuve d’Ascq ile karşılaşacak. Mücadeleyi TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak.

KANARYA FAVORi

Fenerbahçe, Euroleague’in grup aşamasında A grubunda yer aldı. Burada oynadığı 14 maçın 12’sini kazanan sarı lacivertli takım, çeyrek finalde İspanyol Perfumerias Avenida’yı iki maçta da yenerek Dörtlü Final’e kaldı. Dörtlü Final’in ilk maçında ev sahibi ÇBK Mersin’i 89-80 yenen Fenerbahçe, üst üste 3. olmak üzere 6. kez finale yükseldi.

ViLLENEUVE KUPANIN SÜRPRiZ EKiBi

Villeneuve d’Ascq ise B Grubu’nu, 8 galibiyet, 6 mağlubiyetle USK Prag, ÇBK Mersin ve Perfumerias Avenida’nın ardından 4. tamamlayarak üst tura çıktı. Çeyrek final serisinde Macar HUN-Therm’i 2-1’le eleyen Fransız ekibi, yarı finalde USK Prag’ı 84-78 yendi.

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ÇBK MERSiN 3.’LÜK MAÇI YAPACAK

Final müsabakasında önce saat 16.00 da, ÇBK Mersin ile ZVVZ USK Prag, üçüncülük-dördüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Bu maç da TRT Spor Yıldız’dan yayınlanacak.