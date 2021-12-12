Felipe Melo'nun yeni takımını başkan açıkladı! 'Pazartesi duyurmak istiyoruz'

Palmeiras formasını 4.5 yıl giyen ve sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Felipe Melo'nun yeni takımı belli oldu.
38 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a geri döneceği iddia edilmiş ancak bu iddia, sarı-kırmızılı cephe tarafından yalanlanmıştı.
Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense'nin başkanı Mario Bittencourt, tecrübeli futbolcuyla anlaştıklarını duyurdu.
Bittencourt açıklamasında, "Felipe Melo ile prensipte anlaşma sağladık. Transferi pazartesi günü resmen açıklamak gibi bir niyetimiz var." ifadelerini kullandı.