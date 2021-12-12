Felipe Melo'nun yeni takımını başkan açıkladı! 'Pazartesi duyurmak istiyoruz'

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Palmeiras formasını 4.5 yıl giyen ve sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Felipe Melo'nun yeni takımı belli oldu.

38 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a geri döneceği iddia edilmiş ancak bu iddia, sarı-kırmızılı cephe tarafından yalanlanmıştı.

Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense'nin başkanı Mario Bittencourt, tecrübeli futbolcuyla anlaştıklarını duyurdu.

Bittencourt açıklamasında, "Felipe Melo ile prensipte anlaşma sağladık. Transferi pazartesi günü resmen açıklamak gibi bir niyetimiz var." ifadelerini kullandı.