Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na gönderme! Sosyal medyadan paylaştı...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu galibiyetin ardından puanını 69'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

Brezilyalı futbolcu, 2013-2014 sezonunda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Emre Belözoğlu 'nun kırmızı kart gördüğü ve oyun dışında kaldığı andan bir fotoğraf paylaştı. Görselde Felipe Melo 'nun Emre Belözoğlu'na saha dışını gösterdiği görüldü.

Melo'nun paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Sarı - kırmızılılar, 9. dakikada Wesley Sneijder'in kaydettiği golle ezeli rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.