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Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na gönderme! Sosyal medyadan paylaştı...

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#Felipe Melo#Emre Belözoğlu#GALATASARAY
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası Felipe Melodan Emre Belözoğluna gönderme Sosyal medyadan paylaştı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 09:44

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, karşılaşmanın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na göndermede bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu galibiyetin ardından puanını 69'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası Felipe Melodan Emre Belözoğluna gönderme Sosyal medyadan paylaştı...
Brezilyalı futbolcu, 2013-2014 sezonunda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart gördüğü ve oyun dışında kaldığı andan bir fotoğraf paylaştı. Görselde Felipe Melo'nun Emre Belözoğlu'na saha dışını gösterdiği görüldü.

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Melo'nun paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Sarı - kırmızılılar, 9. dakikada Wesley Sneijder'in kaydettiği golle ezeli rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

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#Felipe Melo#Emre Belözoğlu#GALATASARAY

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