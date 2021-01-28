Fedor Kudryashov'dan Lukas Podolski itirafı! 'Efsane ama tembel'

Süper Lig'de daha öne Başakşehir forması giyen Antalyaspor'un savunma oyuncusu Fedor Kudryashov, önemli açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşı Podolski hakkında konuşan Kudryashov, "Podolski çok tecrübeli, büyük bir efsane. Ama Almanların aksine biraz tembel. Futbolda böylesini çok gördüm ancak takımın bazı gereklilikleri de vardır. Podolski bazen onları yapmak istemiyor. Yanal'ın yaklaşımı da basit, eğer gerekenleri yapmazsan oynamazsın. Lucas da koşması, uğraşması gerektiğini öğrendi. Şu anda iyi, bir problemi yok" dedi.

Ersun Yanal hakkında da yorumlar yapan Rus futbolcu, "Ersun Yanal milli takımı çalıştırmış, Fenerbahçe ile şampiyonluk kazanmış bir teknik adam. Disiplin, defansif anlayış, bunlara sahip. Kardeşimin eşi onun özel hayatı ile ilgili bana bir şeyler anlatıyordu ben de, 'Bunlara ihtiyacım yok, ben sadece futbolla ilgili şeyler duymak istiyorum' diyerek onu dinlemedim." şeklinde konuştu.

Kudryashov, Türkiye'deki atmosferlerle ilgili ise "Galatasaray ile Ali Sami Yen'de oynadığım maç çok ateşliydi. Öyle bir atmosfer Şampiyonlar Ligi ya da Dünya Kupası'nda bile yok. Ayrıca güvenli. Türkiye'de taraftarlar statlara belli kimliklerle giriyor ve kameralar sürekli kayıt alıyor." ifadelerini kullandı. (Sporx)