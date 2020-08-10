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GeriFutbol Federasyonlar ve kulüplerden şehitler için başsağlığı mesajı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 14:01,Son Güncelleme:

Federasyonlar ve kulüplerden şehitler için başsağlığı mesajı

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Federasyonlar ve kulüplerden şehitler için başsağlığı mesajı
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Hakkari'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polisler için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve kulüpler başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu özel harekat polislerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan 2 özel harekat polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri de başsağlığı mesajları yayımladı.

Federasyonlar ve kulüplerden şehitler için başsağlığı mesajı

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