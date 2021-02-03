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GerieSpor FaZe Kjaerbye’ı yedeğe çekerek Twisstz ile anlaştı
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eSpor
Haber Giriş: 03.02.2021 - 13:05 | Son Güncelleme:

FaZe Kjaerbye’ı yedeğe çekerek Twisstz ile anlaştı

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FaZe Kjaerbye’ı yedeğe çekerek Twisstz ile anlaştı
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FaZe Clani Twistzz’i CS:GO takıma kattı ve bununla birlikte Kjaerbye’ı takımda yedeğe çekti.

FaZe Clan resmi Twitter hesabı üzerinden Russel “⁠Twistzz⁠” Van Dulken’ı CS:GO takımlarına kattıklarını duyurdu. 20 yaşındaki Kanadalı oyuncu artık FaZe’nin CS:GO takımının aktif bir üyesi olarak oynayacak. Twistzz gelişiyle takımda geri çekilen Kjaerbye’ın yerini dolduracak. Twisstz yerine Gabriel “FalleN” Toledo alınarak takımdan çıkarılana kadar Team Liquid’de oynuyordu.

FaZe tarafından takımda aktif oynamaktan çekilen Kjaebye ise duyduğu hayal kırıklığını sosyal medya üzerinden dile getirdi: “FaZe Clan tarafından yedeğe çekildim. Doğrusunu söylemek gerekirse şu anda hayal kırıklığına uğramış hissediyorum.  Büyük hayal ve umutlarla katıldığım ilk uluslar arası organizasyonda hiçbir zaman aradığım sinerji ve devamlılığı bulamadım. Onların bu tercihine saygı duyuyorum ve gelecekte başarılar diliyorum. ”

“Sezon daha yeni başladı ve ben de sezonda oynamak istiyordum. CS:GO alanında yeni bir fırsat ararken Şubat’ta Faceit Pro League’de kendimi göstermeyi planlıyorum. Kariyerimin birden yarıda kesilmesi, bir türlü takımın parçası olarak kabul edilmemiş olmak üzücü ancak ileride beni bekleyen daha güzel şeyler olabilir.”

Bu paylaşımının ardından pek çok kişi Kjaerbye’a destek çıktı. FaZe’de kendisini göstermek için yeterli fırsat verilmemesine rağmen geçtiğimiz beş ay içinde ESLNY EU finalini kazandıklarını ve ileride de kendisini daha iyi gösterebileceğini söyledi.

Faceit Pro League de Kjaerbye’ın paylaşımının altında kendisini beklediklerini söyleyerek destek çıktı.

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