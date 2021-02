FaZe Kjaerbye’ı yedeğe çekerek Twisstz ile anlaştı

FaZe Clan resmi Twitter hesabı üzerinden Russel “⁠Twistzz⁠” Van Dulken’ı CS:GO takımlarına kattıklarını duyurdu. 20 yaşındaki Kanadalı oyuncu artık FaZe’nin CS:GO takımının aktif bir üyesi olarak oynayacak. Twistzz gelişiyle takımda geri çekilen Kjaerbye’ın yerini dolduracak. Twisstz yerine Gabriel “FalleN” Toledo alınarak takımdan çıkarılana kadar Team Liquid’de oynuyordu.

Twistzz is here. 🇨🇦



Please join us in welcoming @Twistzz to FaZe Clan's professional Counter Strike roster & starting lineup!#FaZeUp pic.twitter.com/6rbt6kuhdQ — FaZe Clan (@FaZeClan) January 30, 2021

Benched from @FaZeClan - Feels disappointing right now, not gonna lie. I came into my first international team, with big dreams and high hopes, but sadly never really found the synergy and consistency. I respect their decision, and wish the guys best of luck in the future 1/2 — KJAERBYE (@KjaerbyeCS) January 30, 2021

FaZe tarafından takımda aktif oynamaktan çekilen Kjaebye ise duyduğu hayal kırıklığını sosyal medya üzerinden dile getirdi: “FaZe Clan tarafından yedeğe çekildim. Doğrusunu söylemek gerekirse şu anda hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Büyük hayal ve umutlarla katıldığım ilk uluslar arası organizasyonda hiçbir zaman aradığım sinerji ve devamlılığı bulamadım. Onların bu tercihine saygı duyuyorum ve gelecekte başarılar diliyorum. ”

2/2 The season just started and, I am very eager to play. For now I am looking forward to grind a lot of FPL in February, while looking for my next adventure & project within CS. First being cut in my career, it doesn’t feel nice to not fit in, but it might be positive in end 👍 — KJAERBYE (@KjaerbyeCS) January 30, 2021

“Sezon daha yeni başladı ve ben de sezonda oynamak istiyordum. CS:GO alanında yeni bir fırsat ararken Şubat’ta Faceit Pro League’de kendimi göstermeyi planlıyorum. Kariyerimin birden yarıda kesilmesi, bir türlü takımın parçası olarak kabul edilmemiş olmak üzücü ancak ileride beni bekleyen daha güzel şeyler olabilir.”

Bu paylaşımının ardından pek çok kişi Kjaerbye’a destek çıktı. FaZe’de kendisini göstermek için yeterli fırsat verilmemesine rağmen geçtiğimiz beş ay içinde ESLNY EU finalini kazandıklarını ve ileride de kendisini daha iyi gösterebileceğini söyledi.

Good luck, we're rooting for you! ❤️ — FPL (@FPLCircuit) January 30, 2021

Faceit Pro League de Kjaerbye’ın paylaşımının altında kendisini beklediklerini söyleyerek destek çıktı.