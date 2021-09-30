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FaZe Clan, JDM’i baş antrenör olarak Valorant kadrosuna kattı

#Valorant#Faze Clan#JDM
FaZe Clan, JDM’i baş antrenör olarak Valorant kadrosuna kattı

30 yaşındaki Kuzey Amerikalı JDM, rekabete geri döndü. Ancak bu sefer farklı bir rolde.

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FaZe Clan Twitter üstünden yaptığı duyuru ile birlikte Josh “JDM” Marzano’yu baş antrenör olarak Valorant kadrolarına eklediğini ve  Thomas “Trippy” Schappy’in yardımcı antrenör rolüne geçtiğini duyurdu. Bu, en son Team Envy için oynamış olan eski oyuncunun  iki yıllık bir aradan sonra rekabete geri dönüşünü işaret ediyor.

Mayıs 2020'nin başlarında Marzano, Valorant'ta kariyer yapma planlarını açıkladı ve profesyonel olarak Counter Strike oynamaktan emekli oldu. Counter Strike: Global Offensive'de, Counter Logic Gaming ile kısa bir süre çalıştıktan sonra, Team Liquid'in Nicholas “nitr0” Cannella, Jonathan “EliGE” Jablonowski, Spencer “Hiko” Martin ve Oleksandr “s1mple” Kostyliev ile birlikte American AWP oyuncusunu da takıma kattı. Bu JDM’in doruk noktalarıydı. JDM eşliğinde Liquid, Gabriel “FalleN” Toledo liderliğindeki SK Gaming'in elinde bir yenilgiye uğramasına rağmen, 2016'da ESL One: Cologne Major'da ikinci olarak takdire değer bir başarı yakaladı.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi JDM neredeyse iki yıl boyunca inaktif olduktan sonra sonunda geri dönüyor, fakat bu sefer farklı bir oyunda ve farklı bir role sahip olacak. Böylelikle ilk defa kendisinin ekibini oyun içinden değil, oyun alanı içinden yöneteceği anlamına geliyor.

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JDM, 2021'de daha sonra gerçekleşecek Valorant Champions’a katılmak için hala bir şanslarının olduğu VCT North America Last Chance Qualifier turnuvasında FaZe Clan ekibinin bir parçası olarak yer alacak.

FaZe Clan şu anda 120 puanla Version1’ın hemen arkasında 7. sırada yer alıyor. VCT: NA LCQ 12 Ekim'de başlıyor.

Faze Clan’ın güncel kadrosu şu şekilde:

  • Andrej “babybay” Francisty
  • Corey “corey” Nigra
  • Zachary “Zacharee” Lombardo
  • Shane “Rawkus” Flaherty
  • Hunter “babyJ” Schline
  • Joshua “jdm64” Marzano (Baş Antrenör)
  • Thomas “Trippy” Schappy (Yardımcı Antrenör)
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#Valorant#Faze Clan#JDM