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Fatih Terim'li Panathinaikos, Atina derbisini kazandı!

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#Panathinaikos#Fatih Terim#Olympiakos
Fatih Terimli Panathinaikos, Atina derbisini kazandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 23:58

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Atina derbisinde Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.

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Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Olympiakos kozlarını paylaştı.

Atina derbisini ev sahibi Panathinaikos 2-0 kazanırken goller; 25. dakikada Bernard ve 60. dakikada Alexander Jeremejeff'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 47'ye yükseltirken, Olympiakos 41 puanda kalarak lider PAOK'un 9 puan gerisine düşmüş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos deplasmanda Panserraikos'a konuk olurken, Olympiakos evinde OFI'yi ağırlayacak.

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#Panathinaikos#Fatih Terim#Olympiakos

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