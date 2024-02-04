Fatih Terim'li Panathinaikos, Atina derbisini kazandı!

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Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Olympiakos kozlarını paylaştı.
Atina derbisini ev sahibi Panathinaikos 2-0 kazanırken goller; 25. dakikada Bernard ve 60. dakikada Alexander Jeremejeff'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 47'ye yükseltirken, Olympiakos 41 puanda kalarak lider PAOK'un 9 puan gerisine düşmüş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos deplasmanda Panserraikos'a konuk olurken, Olympiakos evinde OFI'yi ağırlayacak.