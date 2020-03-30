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Futbol
Haber Giriş: 30.03.2020 - 14:34,Son Güncelleme:/

Son dakika: Fatih Terim'in taburcu olmasının ardından Buse Terim'den paylaşım

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Son dakika: Fatih Terim'in taburcu olmasının ardından Buse Terim'den paylaşım
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, Corona virüsü tedavisi sonrası hastaneden taburcu olmasının ardından kızı Buse Terim'den bir paylaşım geldi.

Buse Terim'in Instagram'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Şükürler olsun babam taburcu oldu. En son paylaşımımda "Sen iyileştiğinde güneş de açacak" yazmıştım. Bugün taburcu oldu ve güneş açtı. Şimdi evde izole bir şekilde dinlenmeye ve tedavisine devam edecek. Bu süreçte gerçek anlamda yanımızda olan, arayan, soran, mesaj atan, sosyal medyadan iyi dileklerini gönderen, dua eden tanıdığım tanımadığım herkese çok teşekkür ederim.

Bu hastalık ile mücadele eden tüm hastalara güç ve şifa diliyorum. Bu süreçte kendi canını riske atarak çalışan tüm sağlık personeline kuvvet diliyorum. Biliyorum ki bundan sonrasında benim için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her anımın elimdekilerin, ailemin, sağlığımızın kıymetini her gün bileceğim ve kendime hatırlatacağım. Siz de öyle yapın olur mu?"bu

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