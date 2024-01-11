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Fatih Terim'in Panathinaikos'una Olympiakos freni

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#Futbol#Panathinaikos#Olympiakos
Fatih Terimin Panathinaikosuna Olympiakos freni
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 00:51

Yunanistan Kupası son 16 maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, konuk ettiği Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı.

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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 karşılaşmasında konuk ettiği Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı.

Dev derbide Panathinaikos'un golünü 65. dakikada Fotis Ioannidis atarken Olympiakos'un golü ise 45. dakikada Sotiris Alexandropoulos'tan geldi.

Ligde çıktığı 2 maçtan galibiyetle ayrılan Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk defa bir karşılaşmadan galip ayrılamamış oldu.

Olympiakos ile Panathinaikos arasındaki rövanş maçı, 17 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

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#Futbol#Panathinaikos#Olympiakos

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