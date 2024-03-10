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Fatih Terim'in Panathinaikos'u Şampiyonluk Turu'na derbi zaferiyle başladı! Samet Akaydin...

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#Fatih Terim#Panathinaikos#Yunatistan Süper Lig
Fatih Terimin Panathinaikosu Şampiyonluk Turuna derbi zaferiyle başladı Samet Akaydin...
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 23:46

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Olympiakos'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

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Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun ilk maçında Olympiakos ile Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos karşılaştı.

Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan derbiyi Panathinaikos 3-1 kazandı.

Fatih Terim'in ekibine galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Anastaisos Bakasetas, 45+4 ve 70. dakikada ise Fotis Ioannidis kaydetti. Ev sahibi Olympiakos'un tek golü ise 24. dakikada Daniel Podence'den geldi.

Panathinaikos'ta milli futbolcu Samet Akaydin, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika süre aldı.

Maçın ardından Panathinaikos puanını 59'a yüksetti ve üçüncü sırada yer aldı. Olympiakos ise 57 puanla dördüncü sırada kaldı.

Şampiyonluk Turu'nun bir sonraki maçında Panathinaikos evinde PAOK'u ağırlayacak.

Olympiakos ise deplasmanda AEK ile karşılaşcak.

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#Fatih Terim#Panathinaikos#Yunatistan Süper Lig

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