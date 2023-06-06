Fatih Terim'in hesabı hacklendi, yapılan Ali Koç paylaşımı silindi

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Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, kişisel sosyal medya hesabının hacklendiğini açıkladı.

Fatih Terim'in hesabından, Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbinin protokol tribününde birlikte oturduğu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yer aldığı bir video paylaştı.

Söz konusu videoda Fatih Terim çay içerken, Ali Koç ise sahaya bakıyordu. Ayrıca bahsi geçen paylaşımda, Fatih Terim'in Galatasaray'da görevde olduğu dönemde "Arkadaşlar biz adı geçen kişilerle rakip bile değiliz" demeci de yer aldı.

Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan paylaşım fark edilmesinin ardından hemen silindi.

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HESABININ HACKLENDİĞİNİ AÇIKLADI

Bahsi geçen paylaşımı sildikten sonra açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Bugün sosyal medya hesabıma yapılan müdahale sonrası, kontrol dışı bir paylaşımda bulunulmuştur. Kısa sürede fark edilen bu paylaşım kaldırıldıktan sonra hesabım yeniden kontrol altına alınmıştır. Söz konusu paylaşıma itibar edilmemesini rica ederim..." dedi.

Konuyla ilgili konuşan Necati Ateş ise, "Fatih Terim hocamın instagram hesabı hacklenmiştir. Hesabından kontrolü dışında yapılan ve fark edilince silinen paylaşımı dikkate almayınız." ifadelerini kullandı.