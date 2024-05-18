Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Yunanistan'dan olay yorumlar: Gemi batıyordu! Maçlar şöhretle kazanılmıyor

Haberin Devamı

Fatih Terim’in Yunanistan macerası 5 ay sürdü. Geçtiğimiz aralık ayının sonunda Panathinaikos'un başına geçen Terim’in görevine, çarşamba gecesi PAOK karşısında alınan 4-1’lik yenilgi sonrası başkan Giannis Alafouzos ile yaptığı görüşmenin ardından son verildi.

Takımını kupada finale çıkarmasına rağmen ligde başarısız olan Terim, dün öğle saatlerinde futbolcularına veda ederken tecrübeli çalıştırıcının gelişi gibi ayrılışı da ülkede spor gündeminin 1 numaralı haberi oldu. Ancak, bir farkla... Gelişi sürprizdi, ayrılışı ise beklenen bir gelişme olarak değerlendirildi.

HABERİ ÖNCE TERİM DUYURDU

Ayrılık haberini ilk duyuran isim olan Terim, “Durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık” ifadesini kullandı. Daha sonra Panathinaikos Kulübü de ayrılık kararını açıklarken, ligdeki son maç ile kupa finalinde takımın başında Hristos Kondis’in yer alacağı belirtildi.

Haberin Devamı

Fatih Terim’in görevine son verilmesinin ardından Yunanistan futbol otoriteleri şu yorumları yaptı:

Athanasiu (Spor FM): Futbolcuların büyük bölümü Terim’in ayrılmasından memnun. Derin bir nefes alıp rahatlayan oyuncular var.

PANA'NIN OYUN PLANI YOKTU

Kostas Gulis (Sport24): Kaçınılmaz olan ayrılık, bu kadar gecikmemeli idi. Panati, oyun planı olmayan bir takımdı. Avrupa kupalarına katılmaması tehlikesi büyüktü. Gemi kayalıklara çarpacaktı ve başkan Alafouzos son anda dümeni kırmaya çalıştı.

Dimitris Konstantinidis: (Gazetta.com): Türk hoca ilk geldiğinde ‘Karşımda kimin olduğu önemli değil. Çünkü onun karşısında da ben varım ve ben Fatih Terim’im’ havası yaratmaya çalıştı. Ne varki maçlar, şöhret ve rakibi korkutma amaçlı sözlerle kazanılmıyor.”

Fatih Terim yönetimindeki Pana, 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Kupada finale çıkan takım, Süper Lig Şampiyonluk Turu'nda 4. sırada.

Haberin Devamı

YUNAN GAZETECİLERİN SPOR ARENA'YA YAPTIĞI YORUMLAR İSE ŞU ŞEKİLDE:

APOSTOLIS PANOS (COSMOTE TV): SAHADA KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ VARDI, TARAFTARLAR İLK KEZ YUHALADI

Fatih Terim, sezon ortasında Panathinaikos'a 14 yıl aradan sonra şampiyonluk getirmek için geldi ama başarılı olamadı. Normal sezonun sonunda PAS Lamia ve AE Kifisias takımlarını yenemeyen ekip, play-off’a avantajlı şekilde başlama şansını elde edemedi. Ayrıca play-off’lara iyi bir başlangıç yapmasına rağmen Panathinaikos; AEK, Aris ve PAOK'a mağlup oldu ve bu mağlubiyetlere sahadaki kötü görüntü de eşlik etti. Bence Panathinaikos taraftarlarının çoğu AEK ile deplasmanda oynanan derbi ve takımının şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Fatih Terim'e olan inancını kaybetmişti. Panathinaikos'un imajının değişmemesi ve Aris'e karşı iç sahada mağlup olmasıyla işler daha da kötüleşti. Fatih Terim, oyuncularıyla birlikte orada ilk kez Panathinaikos taraftarları tarafından yuhalandı.

Haberin Devamı

“OYUNCULAR, ŞAMPİYONLUĞUN KAYBEDİLMESİNDEN ZİHİNSEL OLARAK ETKİLENDİ”

Takımdaki atmosfere gelince, lige 17 gün ara verilmeden önce AEK ve Aris'e karşı alınan iki yenilginin ardından durum pek de iyi değildi. Oyuncuların birçoğunun şampiyonluğun kaybedilmesinden zihinsel olarak etkilendiği bir sır değildi. Panathinaikos'un 4-1'lik ağır bir yenilgi aldığı ve şu anda Avrupa potasının dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu PAOK'a karşı oynanan son maçta bile bu durum değişmedi. Panathinaikos'un durumu şu anda çok zor çünkü Avrupa'da yer almak için Olympiakos ile oynayacakları derbiyi mutlaka kazanmaları gerekiyor. Aksi takdirde, yıl sonunda Avrupa dışında kalmamak için Aris'e karşı Yunanistan Kupası finalini kazanmak zorunda kalacaklar.

Haberin Devamı

BABIS TSIMPIDAS (MEGA TV/SPORTAL.GR): FATİH TERİM, KAYBEDİLEN ŞAMPİYONLUĞUN BEDELİNİ ÖDEDİ

Fatih Terim'in oyuncularla bağı koptu; ona inanmadılar ve ilişkileri iyi değildi. Oyuncular, takımdaki herkese antrenmanların iyi olmadığını ve teknik direktör Fatih Terim’in felsefesini anlayamadıklarını anlattı. Ayrıca Fatih Terim'in AEK, Aris ve PAOK maçlarını kaybetmesi nedeniyle Panathinaikos da şampiyonluğu kaybetmiş oldu. Fatih Terim, çünkü o yüzden buraya geldi. Asıl amacı şampiyonluktu ve başarısız oldu. Herkes sözleşmenin feshini destekliyordu. Artık ona inanmıyorlardı. Bu yüzden şimdi rahatlamış durumdalar. Tabii taraftarın asıl hedefi Fatih Terim değil Başkan Alafouzos’du. Fatih Terim, sadece kaybedilen şampiyonluğun ve Başkan Alafoyzos'a duyulan öfkenin bedelini ödedi.

Haberin Devamı

ANASTASIOS NIKOLOGIANNIS (SPORT FM 94,6 RADİO): FATİH TERİM’E OLUMLU GÖZLE BAKAN İNSANLAR ÇOK ACI ÇEKTİ

Fatih Terim'in başarılı olamamasının önemli bir nedeni de kadronun tamamına inanmamasıydı. Bu da bazı oyuncuların kadro dışı kalmasına neden oldu. Yani kötü sonuçlar geldiğinde oyuncularıyla iş birliğinin sona ermesi an meselesiydi. Rekabetçi kısma gelince takım zaman geçtikçe daha da kötüleşti. Oyundaki dengeyi kaybettiler, daha kolay gol yediler ve giderek daha az pozisyon yarattılar. Fatih Terim’in özellikle de AEK ve PAOK karşısında alınan ağır yenilgilerden sonra taraftarlarla arasındaki atmosfer iyi değildi. Şampiyonluğun kaybedilmesi takımın kötü imajıyla birleşince bir noktadan sonra Fatih Terim'e olumlu gözle bakan insanlar çok acı çekti. Öte yandan takımdaki atmosfer iyi değildi ve bunun bir nedeni vardı: Fatih Terim oyunculara, oyuncular da Fatih Terim'e inanmadı.