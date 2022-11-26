Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Fatih Terim ve ailesinin zor günü... Fatih Terim'in dün vefat eden annesi Nuriye Terim, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı bulunan Nuriye Terim, dün sabah saatlerinde 91 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Anne Terim'in cenazesi bugün öğle saatlerinde Asri Mezarlığa getirildi. Nuriye Terim için burada cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının sonrası Nuriye Terim, 2019'da vefat eden eşi Talat Terim'in yanına defnedildi.

EMRE BELÖZOĞLU, MONTELLA, BELHANDA, GALATASARAY YÖNETİMİ...

Cezaneye spor ve siyaset camiasından birçok isim katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Arda Turan, Acun Ilıcalı, Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella ve Terim'in eski öğrencisi Younes Belhanda gibi isimler de zor gününde Fatih Terim ve ailesini yalnız bırakmadı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

NURİYE TERİM KİMDİR?

Fatih Terim'in annesi olan ve 1931 yılında Adana'da dünyaya gelen Nuriye Terim, 25 Kasım 2022'de 91 yaşında hayatını kaybetti. Nuriye Terim'in eşi, Fatih Terim'in babası Talat Terim 6 Şubat 2019'da hayata gözlerini yummuştu.

İLK MESAJ ANKARAGÜCÜ'NDEN

Fatih Terim'in eski takımı Ankaragücü, Nuriye Terim'in vefatı sonrası başsağlığı mesajı paylaşan ilk Süper Lig kulübü oldu.

Eski Teknik Direktörümüz Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Nuriye Terim'e Allah’tan rahmet, Terim ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

GALATASARAY'IN TAZİYE MESAJI

Haberin Devamı

Efsanemiz Fatih Terim'in kıymetli annesi Nuriye Terim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; kederli Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

TFF'NİN TAZİYE MESAJI

A Millî Takımımızda 3 dönem Teknik Direktörlük ve Türkiye Futbol Direktörlüğü görevlerini başarıyla gerçekleştirmiş Sayın Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; Sayın Fatih Terim, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.