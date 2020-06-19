Fatih Terim'den Gaziantep'e karşı Kadıköy planı | Son Dakika Galatasaray Haberleri

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Pandemi döneminde verilen uzun aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig’de sahasındaki ilk maçta Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk edecek olan Galatasaray, as kadrosundan beş eksikle hazırlanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11’i büyük ölçüde belirlerken stoperde ve forvet bölgesinde alternatifi olmayan tecrübeli teknik adam mecburen Mario Lemina’yı defansa çekecek. Geçen hafta Rize deplasmanında stoperde Donk-Ahmet ikilisine şans veren Terim, Hollandalı yıldızın cezalı olması nedeniyle ön libero Mario Lemina'yı stopere çekecek.

Tek forvet Radamel Falcao

Terim'in stoperde Lemina’yı tercih etmesinin nedeni; topu oyuna iyi sokup geriden oyun kurabilmek.... Galatasaray, birçok eksiğinin olduğu maçta orta saha ve hücumda ise Kadıköy’deki tertibiyle çıkacak. Terim, 23 Şubat’ta Ülker Stadı’nda 3-1 kazanılan ve Fenerbahçe’ye karşı dış sahadaki 23 yıllık galibiyet hasretinin sona erdirildiği maçtan bu yana ilk kez Younes Belhanda’ya ilk 11’de görev verecek. Sarı kırmızılılarda Belhanda’nın yanında Seri ve Ömer Bayram merkez üçlüyü oluşturacak. Feghouli ve Onyekuru kanatlarda görev alırken en ileride Falcao oynayacak.

Ya Linnes ya da Saracchi

Florya'daki taktik antrenmanlarda Terim’in Linnes’i de sol bekte denediği ve başarılı çalıştırıcının tek tereddüdünün de bu mevkide olduğu öğrenildi. Sol bekte ilk tercih olan Saracchi’nin son dönemde formsuzluğu dikkat çekerken bu mevkide kimin oynayacağı daha sonra belli olacak. Sarı kırmızılılarda forvet bölgesinde hamle oyuncusu ise olmayacak. Stoperde ise Terim’in kulübede oyuna sokabileceği tek isim 18 yaşındaki Emin Bayram olacak. Sarı kırmızılılarda Gaziantep maçı öncesi Muslera, Andone ve Marcao sakat, Donk ve Adem ise kart cezalısı durumunda.

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