×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fatih Terim'den duygusal paylaşım: Ödediğin bedel kadar ödüllendirilirmişsin

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Terim#Galatasaray#Futbol
Fatih Terimden duygusal paylaşım: Ödediğin bedel kadar ödüllendirilirmişsin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 22:24

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, 70. doğum gününü özel bir organizasyonla kutladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fatih Terim, duygusal bir açıklama yayımladı.

Haberin Devamı

Galatasaray ve Türk futbolunun önemli isimlerinde Fatih Terim, 70. yaş gününü futbol ve sanat camiasından ünlü isimlerin katıldığı organizasyonla kutladı.

Fatih Terim, spor ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı doğum partisine Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde geldi.

Organizasyona Hagi, Ümit Davala, Necati Ateş ve Hasan Şaş gibi Galatasaray unutulmaz isimleriyle birlikte sanat dünyasından Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Acun Ilıcalı gibi isimler katıldı.

Gözden KaçmasınGalatasarayın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu Yeni transferler listede...Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Yeni transferler listede...Haberi görüntüle

 Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Fatih Terim'in açıklaması şu şekilde:

"7’sinde hayal ettiklerimin ötesinde giriyorum 70’ime… Öyle büyük, öyle ulaşılmaz görünüyordu ki, meğer ihtiyacım olan inanmak ve inandığıma sıkı sıkı sarılmakmış. Değer verdiğin kadar başarıp, kazanırmışsın. Ait hissettiğin kadar çalışırmışsın. Ödediğin bedel kadar ödüllendirilirmişsin…
Yılların ve yaşanmışlıkların, acısıyla tatlısıyla yüzümdeki çizgilerde çok anısı var.
‘İyi ki’ dediklerim, ‘keşke’lerimden çok.

Haberin Devamı

Beni ben yapan anama ve babama; birlikte büyüdüğüm eşime ve çocuklarıma; hayatıma anlam katarak yaşlarımı paylaştığım tüm yol arkadaşlarıma şükürler olsun.

Sevgisini hissetiren tanıdığım tanımadığım tüm güzel yürekli insanlara ilgileri için teşekkür ederim. Hayallerimizin buluştuğu nice anlarda birlikte olmak dileğiyle…"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Terim#Galatasaray#Futbol

BAKMADAN GEÇME!